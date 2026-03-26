RINDE PROTESTA DIRECTOR ELECTO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UAT

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la ceremonia de toma de protesta del Dr. José Octavio Merino Charrez como director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” para el periodo 2026-2030.

Como parte central de este evento, celebrado ante el Consejo Técnico de esta dependencia universitaria, el rector entregó la constancia del acta de elección a Merino Charrez en un ejercicio que refrenda la vida democrática, la transparencia y la gobernanza institucional de la máxima casa de estudios del estado.

Durante su mensaje, el rector de la UAT destacó que este relevo institucional representa no solo el cumplimiento de un proceso formal, sino la continuidad de un proyecto académico con visión de futuro, que exige liderazgo cercano, capacidad de diálogo y una clara orientación a resultados.

Reiteró el compromiso de la Rectoría de acompañar a la comunidad de la Facultad de Veterinaria en el fortalecimiento de la calidad educativa, la investigación y la vinculación con los sectores productivos, destacando que la educación superior pública es una herramienta fundamental para impulsar el bienestar, la justicia social y el progreso.

Dámaso Anaya reconoció la presencia, en esta ceremonia, de autoridades universitarias, representantes del sector gubernamental y productivo, así como de exdirectores de la institución.

Asimismo, subrayó la relevancia histórica de la Facultad, fundada en 1957, como un pilar en la formación de profesionistas comprometidos con la salud animal, la producción pecuaria, la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable de Tamaulipas.

Dirigiéndose al nuevo director, Dámaso Anaya señaló que esta encomienda implica conducir voluntades, consolidar comunidades de aprendizaje y generar condiciones para el desarrollo integral de estudiantes y docentes, colocando siempre al alumnado como eje central de cada decisión institucional.

Por su parte, el Dr. José Octavio Merino Charrez expresó su compromiso de dirigir con responsabilidad, ética y visión estratégica, privilegiando el trabajo colaborativo, la inclusión y el fortalecimiento académico.

Destacó que se impulsarán acciones orientadas a fortalecer la formación estudiantil con pensamiento crítico, habilidades de comunicación y la aplicación práctica del conocimiento; y se coordinarán esfuerzos con el proyecto institucional, priorizando una gestión que engrandezca el prestigio académico.

Actualmente, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia atiende a una matrícula de 901 estudiantes, con el 100 % de sus programas educativos reconocidos por su calidad. Su planta docente está integrada por 64 académicos, de los cuales 28 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y 30 cuentan con perfil PRODEP, además de 6 cuerpos académicos y 2 grupos disciplinares, que la posiciona como un referente en la región.

Cuarto Poder de Tamaulipas/