AVANZA REHABILITACIÓN DE LA PISTA DEL ESTADIO ZARAGOZA EN EL MANTE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas.- El Gobierno de Américo Villarreal Anaya avanza en la rehabilitación de la pista de tartán del estadio Zaragoza, en el municipio de El Mante, con una inversión de 11.5 millones de pesos. La obra atiende una petición de la comunidad deportiva y está próxima a concluir.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que los trabajos permitirán a las y los deportistas contar con una pista renovada y en óptimas condiciones para su uso.

La intervención incluye el retiro total del tartán existente y la instalación de un nuevo sistema sintético amortiguante anti impacto, con recubrimiento elástico de entre 13 y 15 milímetros de espesor, en una superficie de 4,573 metros cuadrados, lo que garantizará mayor seguridad, resistencia y mejor desempeño para la práctica del atletismo.

El funcionario destacó que esta rehabilitación fortalece la infraestructura deportiva regional y responde al compromiso del gobierno estatal de atender las solicitudes ciudadanas mediante obras que mejoran los espacios públicos y la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

