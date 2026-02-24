FRANK DE LEÓN FORTALECE VÍNCULOS CON EL SECTOR EDUCATIVO EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde convivió con alumnos y docentes de la Primaria Valentín Gómez Farías, reafirmando su compromiso por construir un entorno de paz para la niñez.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – Con el objetivo de estrechar lazos con la comunidad educativa y supervisar de cerca las necesidades de los planteles locales, el alcalde Frank de León realizó una visita oficial a la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, donde participó activamente en la jornada escolar.

Durante el encuentro, el mandatario municipal se integró a las diversas actividades pedagógicas y recreativas junto a los estudiantes. De León destacó que el contacto directo con los niños le brinda una “energía positiva” necesaria para continuar con las labores de gestión pública, subrayando la importancia de trabajar por un futuro más seguro para las nuevas generaciones.

En su mensaje dirigido a directivos, maestros y padres de familia, el alcalde hizo hincapié en que el bienestar de la infancia es el motor de su administración.

“Por ellos, necesitamos vivir en un país en paz”, afirmó Frank de León, vinculando la armonía social con el desarrollo educativo de los menores.

Al finalizar el recorrido y las dinámicas grupales, el edil aprovechó para desear un “bendecido inicio de semana” a toda la comunidad escolar, reiterando que las puertas del Gobierno Municipal permanecen abiertas para apoyar las causas que beneficien al sector educativo de Gómez Farías.