UNIDOS SOCIEDAD Y GOBIERNO ENTREGAN 433 TINACOS EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.— La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la entrega de 433 tinacos de 1,200 litros, beneficiando a igual número de familias del municipio, como parte de una estrategia para mejorar el acceso al agua en los hogares.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que este programa fue posible gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, bajo un esquema de coparticipación 50% familias y 50% municipio, lo que permitió atender una necesidad prioritaria para la población.

Ante la alta demanda ciudadana, Mariela López Sosa anunció que en el mes de abril se entregará un paquete adicional de tinacos, reafirmando el compromiso de su administración de seguir ampliando los beneficios sociales.

Asimismo, subrayó que así se distribuyen los recursos del municipio: en obras y acciones que generan beneficios directos para todas y todos, privilegiando la equidad y el bienestar colectivo.