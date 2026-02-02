APRUEBA CONGRESO INCLUIR LA ATENCIÓN GERIÁTRICA COMO SERVICIO BÁSICO DE SALUD EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El diputado Víctor Manuel García Fuentes, señaló que recientemente el Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Salud local, mediante la cual se reconoce de manera expresa la atención geriátrica como parte de los servicios básicos de salud.

Durante su participación en tribuna, el legislador matamorense destacó que este dictamen, responde al compromiso del sistema de salud tamaulipeco con las personas adultas mayores.

“Necesitamos que esta atención esté en manos especializadas, en médicos en formación que serán nuestros futuros geriatras, porque la población adulta mayor ha crecido de manera sostenida y enfrenta enfermedades crónicas, discapacidades y síndromes que requieren atención médica especializada”, expresó.

Recordó que la reforma modifica la fracción IX del artículo 17 y el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de Salud estatal, para garantizar que las personas adultas mayores reciban atención médica integral, con servicios generales y especializados con énfasis en la geriatría, así como medicina física y de rehabilitación en las unidades de salud del Estado.

García Fuentes subrayó que esta acción permite armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General de Salud y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, además de fortalecer la infraestructura sanitaria y la formación de personal médico especializado.

“Estamos transitando de un modelo asistencial limitado hacia uno integral, preventivo y con enfoque de derechos humanos, que preserve la autonomía, la dignidad y la calidad de vida de nuestras personas mayores”, añadió.

Con esta aprobación unánime, dijo que Tamaulipas avanza hacia un sistema de salud más humanista, equitativo y centrado en la persona, sin dejar de observar que en esta materia siempre hay mucho más por hacer, “atender cada situación no es tarea fácil, pero estamos abonando en la construcción de un mejor sistema de salud”, añadió.

Cuarto Poder de Tamaulipas/