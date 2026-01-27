TAMAULIPAS IMPULSA LOS BIOCOMBUSTIBLES; FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL A PARTIR DEL SORGO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Como parte de la misión de consolidar la transición energética en Tamaulipas a través de la producción de combustibles más limpios y sostenibles, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, realizó la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa Lutha Group para sentar las bases del proyecto de producción de etanol a partir del sorgo.

En este acto, que marcará un nuevo paso en la transformación del sistema energético de México, el secretario Ángel Jiménez destacó que este memorándum representa la punta de lanza de uno de los proyectos energéticos más importantes en Tamaulipas, con la transformación del sorgo en etanol, con lo que se brinda también una alternativa sostenible para los productores de sorgo en el estado.

“Esto da inicio a un proceso de transformación del sector energético de México; este memorándum se materializará en un proceso de análisis y estudio de uno de los proyectos más importantes que está impulsando el gobierno del doctor Américo Villarreal en relación con el sorgo. Comenzaremos a sentar las bases para procesar materias primas y transformarlas en combustibles líquidos”, señaló.

Por su parte, Luis Eduardo Obediente Marcano, representante legal de Lutha Group, agradeció al Gobierno de Tamaulipas la oportunidad de ser pioneros en la transformación energética.

“Gracias al señor gobernador y a todo el estado de Tamaulipas por la oportunidad que nos brindan para ser pioneros en esta transformación energética. Tengan la certeza de que el compromiso que tenemos con ustedes seguirá firme hasta que estemos produciendo la primera gota de etanol”, comentó.

El acto protocolario de firma contó también con la participación de Carlos Obediente Marcano, director de Operaciones de Lutha Group, y del subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible de la SEDENER, Roberto Silva Santacruz.

Cuarto Poder de Tamaulipas/