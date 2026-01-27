LISTA CARTELERA DEL CARNAVAL TAMAULIPAS 2026: TURISMO



-En cierres de Carnaval estará en Madero El Poder del Norte; en Altamira La Sonora Dinamita y Manuel José y en Tampico La Leyenda

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Carnaval Tamaulipas 2026 está listo para llenar de color y alegría el sur del estado. El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Turismo, te invita a vivir esta fiesta inolvidable del 12 al 15 de febrero en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Desfiles multicolores, comparsas vibrantes, la tradicional quema del mal humor, coronación del rey y la reina y un gran cierre con premiaciones, además de tres magnos conciertos completamente gratis para que bailes sin parar.

“Ven en familia o con amigos a disfrutar de la música, la tradición, la calidez y la seguridad que ofrece Tamaulipas”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en la entidad.

El funcionario estatal señaló que se espera superar los más de 73 mil visitantes de la edición 2025 del Carnaval.

Es la gran fiesta tamaulipeca del sur, una fiesta multicolor, con música, comparsas, desfiles, carros alegóricos y conciertos.

Refirió que “también hay una bolsa en premios de 1.3 millones de pesos, por lo que aún están a tiempo de inscribirse y concursar en comparsa, grupo de animación, carro alegórico y disfraz individual”.

En los cierres de Carnaval estará el día 13 de febrero en Madero El Poder del Norte en Plaza Gobernadores de Playa Miramar; el 14 de febrero en Altamira La Sonora Dinamita en la Isla de la Esperanza, además de la presentación romántica de Manuel José, una velada perfecta para celebrar el amor y la amistad; y para concluir, el día 15 en el puerto de Tampico, el grupo La Leyenda en Laguna del Carpintero, concluyó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/