CENDY ROBLES ES NOMBRADA COMISIONADA POLÍTICA NACIONAL DE ASUNTOS ELECTORALES DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN TAMAULIPAS

Ciudad de México, a 9 de Enero de 2026. – El Partido del Trabajo, a través de su Dirección Nacional, informó oficialmente el nombramiento de Cendy Yarelly Robles Méndez como Comisionada Política Nacional de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo en el Estado de Tamaulipas.

Dicho nombramiento fue aprobado por la Comisión Ejecutiva Nacional y la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, otorgándole las facultades estatutarias para representar al instituto político ante las autoridades electorales, así como para coadyuvar en la planeación, supervisión y conducción de los procesos de precampaña, campaña, búsqueda, elección y postulación de candidaturas en la entidad.

Entre sus atribuciones se encuentra la coordinación de acciones estratégicas en materia electoral, la supervisión del cumplimiento de las directrices nacionales del partido y la participación en la construcción de acuerdos políticos, incluyendo la eventual conformación de coaliciones totales, parciales o flexibles, siempre en beneficio del fortalecimiento democrático y del proyecto político del Partido del Trabajo en Tamaulipas.

Cabe destacar que este nombramiento cuenta con el respaldo pleno del líder nacional del Partido del Trabajo, el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, así como del apoyo unánime de las y los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, quienes refrendan su confianza en la capacidad, compromiso y visión política de Cendy Robles para fortalecer la estrategia electoral del partido en la entidad.

Durante el proceso electoral de 2024, Cendy Robles participó como candidata al Senado de la República, consolidando una presencia territorial importante y un amplio vínculo con la ciudadanía tamaulipeca. Ese mismo año, fue designada Coordinadora Estatal de Afiliación del Partido del Trabajo en Tamaulipas, responsabilidad desde la cual impulsó el crecimiento organizativo del partido y el fortalecimiento de su estructura de base.

Su designación como Comisionada Política Nacional de Asuntos Electorales reconoce su gran liderazgo social, su capacidad humana para el diálogo y la construcción de consensos, así como su sólida preparación académica, cualidades que la posicionan como un perfil estratégico para la consolidación del proyecto político del Partido del Trabajo en el estado.

Al respecto, Cendy Robles expresó:

“Agradezco profundamente el respaldo y la confianza del liderazgo nacional del Partido del Trabajo, en especial del profesor Alberto Anaya Gutiérrez y de las y los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional. Asumo esta responsabilidad con compromiso, convicción y lealtad al proyecto del PT, convencida de que seguiremos trabajando para fortalecer la vida democrática, la participación ciudadana y el bienestar del pueblo de Tamaulipas.”

El nombramiento fue debidamente notificado a las autoridades electorales correspondientes para los efectos legales y administrativos conducentes, reafirmando el compromiso del Partido del Trabajo con la legalidad, la institucionalidad y la organización política responsable.

Con esta designación, el Partido del Trabajo refrenda su compromiso de fortalecer su estructura política en Tamaulipas y cumple con su promesa de dar oportunidad a nuevos referentes políticos y liderazgos sociales que han demostrado trabajo partidista, resultados y una genuina vocación de servicio a la ciudadanía, consolidando un proyecto que privilegia la participación ciudadana, la transparencia electoral y la defensa de los derechos políticos del pueblo.