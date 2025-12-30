ALTAMIRA CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO HISTÓRICO EN INVERSIONES Y OBRA PÚBLICA

*Una administración eficiente consolida al municipio como referente de desarrollo en Tamaulipas

ALTAMIRA, TAM., 30 diciembre 2025.- Altamira concluye el ejercicio 2025 como uno de los municipios con mayor dinamismo económico y crecimiento en obra pública del sur de Tamaulipas, gracias a una administración ordenada, honesta y responsable encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, quien ha impulsado un manejo eficiente de los recursos públicos y una visión clara de desarrollo integral.

Durante este periodo, el Gobierno Municipal logró fortalecer sus finanzas, lo que permitió ampliar de manera histórica el presupuesto destinado a infraestructura, cerrando el año con resultados positivos y saldos favorables que se reinvirtieron directamente en beneficio de la ciudadanía.

“El correcto manejo del dinero público nos ha permitido que hoy sobre el recurso, cuando antes faltaba. Eso solo se logra gobernando con honestidad”, expresó el presidente municipal al destacar que tan solo en la obra CIMA se invierten 153 millones de pesos, cifra que en 2021 representaba prácticamente todo el presupuesto anual de obra pública.

Más obras, mejores resultados

El crecimiento financiero se tradujo en un incremento sustancial en el número de acciones realizadas durante el año. De 116 obras aprobadas en marzo, el programa de infraestructura municipal creció a 130 obras, es decir, 14 proyectos adicionales, resultado directo del uso responsable de los recursos públicos.

Compromiso ambiental sin precedentes

En 2025, el Gobierno de Altamira también dio pasos firmes en materia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. En un hecho histórico, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado por la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez, encabezó la firma del acuerdo de colaboración para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del sector Pedrera.

El acto se llevó a cabo en la Isla de la Esperanza, en la Laguna de Champayán, con la participación de autoridades municipales, estatales y representantes del sector empresarial, quienes refrendaron su compromiso con el saneamiento ambiental y el desarrollo sostenible del municipio.

“Queremos que para el 30 de septiembre de 2027, Altamira trate el cien por ciento de sus aguas residuales”, afirmó el alcalde, subrayando que esta obra será clave para la salud pública, la protección del entorno natural y el futuro sustentable de la región.

Altamira, destino confiable para la inversión

El crecimiento económico del municipio se vio reflejado en la llegada de inversiones privadas de gran impacto. En 2025, Altamira recibió por primera vez a The Home Depot, cuya tienda fue inaugurada por el alcalde Armando Martínez Manríquez, representando una inversión de 420 millones de pesos y la generación de 97 empleos directos.

Se consolida como polo de desarrollo comercial

A este impulso se sumó la inauguración de una tienda Arteli, perteneciente a Grupo Chedraui, ubicada en la Zona Centro del municipio. El nuevo establecimiento cuenta con 3,240 metros cuadrados de piso de venta, dos niveles y 75 cajones de estacionamiento, con una inversión de 172 millones de pesos.

Este proyecto generó 90 empleos directos y 270 empleos indirectos, fortaleciendo la economía local y consolidando a Altamira como un polo de desarrollo comercial en el sur de Tamaulipas.

“Estas inversiones reflejan la confianza en el presente y futuro de Altamira. Seguiremos trabajando para mantener este crecimiento sostenido”, expresó el alcalde durante el corte de listón.

Con finanzas sanas, más obra pública, proyectos ambientales de gran alcance y la llegada de inversiones históricas, el Gobierno Municipal de Altamira cierra 2025 como un referente de buena administración en Tamaulipas, sentando bases sólidas para el desarrollo económico, social y sustentable del municipio.