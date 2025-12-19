POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2025 REÚNE A TRABAJADORES Y FAMILIAS EN XICOTÉNCATL

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, encabezó la Posada Navideña 2025 del Ayuntamiento de Xicoténcatl, un encuentro que reunió al personal de las distintas áreas municipales y del Sistema DIF, en un ambiente de convivencia y cercanía.

Durante el festejo, la Alcaldesa compartió un mensaje de buenos deseos, deseando a las y los asistentes una Navidad de armonía y paz, así como un próspero Año Nuevo 2026. La jornada estuvo acompañada de alimentos, música y un ambiente lleno del espíritu propio de estas fechas.

Como parte del convivio, se realizó la rifa de diversos regalos, entre ellos pantallas Smart TV, aparatos electrónicos y artículos domésticos, cerrando una tarde de alegría y reconocimiento para quienes forman parte del servicio público municipal.