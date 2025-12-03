CONVIVEN PATTY CHÍO Y ALUMNOS CAM EN EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“Sigamos trabajando, desde cada espacio, para derribar barreras, abrir caminos y transformar “, dijo la Presidenta en su mensaje dirigido a padres de familia, maestros, alumnas y alumnos .

Siendo fiel aliada de la inclusión y el respeto a los derechos de personas con discapacidad, la Presidenta Municipal Patty Chío convivió con alumnas y alumnos del Centro de Atención Múltiple ( CAM )

acompañada por regidores, la Directora del DIF Mante Érika Torres Velázquez y la titular de SIPRODDIS, Gilda Alejandra Martínez Banda; atendiendo la invitación del director CAM para celebrar el día internacional de las personas con discapacidad, la Presidenta asistió al plantel.

Durante su mensaje, la Alcaldesa refrendó el compromiso del Gobierno Municipal con la inclusión y el fortalecimiento de los servicios educativos dirigidos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

En esta visita multidisciplinaria, Patty Chío convivió con estudiantes, docentes y padres de familia, reconociendo su esfuerzo y destacando la importancia de seguir construyendo entornos accesibles, igualitarios y con oportunidades reales para su desarrollo integral.

“La inclusión no es un acto aislado, es una convicción y una responsabilidad compartida. En El Mante continuaremos impulsando acciones que fortalezcan la educación, el respeto y la participación plena de todas y todos”, expresó.

El director Rafael Amaro agradeció el respaldo brindado al plantel, destacando que la colaboración institucional es fundamental para mejorar las oportunidades de los estudiantes.

Como parte de la visita, la Alcaldesa también compartió momentos de esparcimiento y conocimiento con los alumnos, quienes impulsan su aprendizaje y economía mediante la elaboración y venta de productos alimenticios principalmente de repostería.