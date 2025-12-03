HUMANISMO DEL DIF TAMAULIPAS TRAE SALUD VISUAL A MANTENSES

* “Estas campañas nos acercan más con las familias, porque cuidamos su salud y bienestar, siempre con el valioso apoyo de la Dra. María de Villarreal, la Secretaría de Salud y la Beneficencia Pública”, afirma la Alcaldesa

La Presidenta Municipal Patty Chío resaltó el importante apoyo que la ciudadanía mantense recibe de parte de la Dra. María de Villarreal por la campaña de cirugía de cataratas que de manera coordinada realizan el Sistema DIF Tamaulipas, la Secretaria de Salud y la Beneficencia Pública.

Durante el recorrido en el Hospital General “Dr. Emilio Martínez Manaoutou ” donde se proporciona la atención quirúrgica y médica a un total de 369 pacientes de la región, de los cuales 169 son de El Mante, la Presidenta Municipal valoró el beneficio que en forma totalmente gratuita se brinda a los pacientes.

La campaña “Bienestar en tu mirada” es una mas de las acciones de asistencia social que el Gobierno Municipal y el Sistema DIF El Mante pusieron a disposición para personas con problemas de salud visual, gestionando ante el Sistema DIF Tamaulipas el beneficio que hoy están recibiendo los pacientes.

“Estamos muy agradecidos con la Dra. María de Villarreal porque todos los beneficios que ha brindado a los mantenses son una ayuda muy valiosa, son cirugías gratuitas y de gran valor humano con las que cuidamos la salud visual y cambian la calidad de vida de las personas”, comentó.

Acompañada de Mariela Benavides coordinadora del programa Lazos del Bienestar del Sistema DIF Tamaulipas,

Raquel Herrera representante del Dr. Vicente Joel Hernández Secretario de Salud y el Dr. Carlos Pineda de la Beneficencia Pública, Erika Torres Velázquez directora del Sistema DIF El Mante y el director del Hospital General Dr. Joel Martínez; la Alcaldesa Patty Chío, dijo que desde el Gobierno de El Mante seguirá gestionando estas campañas que son una realidad y dan respuesta clara a la esperanza de la ciudadanía, cuidando siempre su salud.