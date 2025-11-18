ENCIENDEN LÁMPARAS SOLARES EN AMPLIACIÓN OJO DE AGUA, EN GÓMEZ FARÍAS

El Alcalde Frank de León Enciende Lámparas Solares en Ampliación Ojo de Agua y Afirma que Serán Cero Costo

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – La comunidad de Ampliación Ojo de Agua ha experimentado una mejora significativa en su infraestructura de iluminación. El alcalde Frank de León anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de alumbrado público que operará con tecnología solar, garantizando un servicio sin impacto en las finanzas municipales ni en el bolsillo de los ciudadanos.

Durante la activación de las luminarias, el edil destacó que estas lámparas solares no representarán “ni un solo peso” de gasto en consumo de energía. Esta iniciativa busca promover la sostenibilidad y la eficiencia energética, al mismo tiempo que eleva la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la zona.

“¡Por ti, seguimos haciendo historia!”, expresó el alcalde De León, subrayando el compromiso de su administración con el desarrollo continuo de las comunidades y la implementación de proyectos innovadores que beneficien directamente a la población.