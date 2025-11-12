ELEVA SECRETARÍA DE TURISMO NIVEL DE GUÍAS TURÍSTICOS

—En escenarios reales como Altamira, Aldama y El Mante conocen más del patrimonio histórico tamaulipeco

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para reforzar los conocimientos teóricos aprendidos en el aula, aspirantes a guías de turistas recorrieron diversos municipios del sur de Tamaulipas en un viaje guiado, donde realizaron ejercicios de interpretación del patrimonio y narración histórica, fortaleciendo así su comprensión del rico patrimonio histórico y cultural del estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que es la segunda práctica de campo del Diplomado en Guía de Turistas Especializado en Tamaulipas: Patrimonio Cultural, Historia y Naturaleza, un componente esencial en el proceso formativo de los participantes.

El funcionario estatal refirió que el recorrido comprendió los municipios de Altamira, Aldama y El Mante, ofreciendo un marco idóneo para la interpretación del patrimonio histórico y cultural de la región sur del estado, fortaleciendo las competencias necesarias para la adecuada conducción de grupos turísticos conforme a los lineamientos establecidos en la NOM-08-TUR-2002.

En Altamira, los participantes realizaron visitas a la Palapa de la Laguna de Champayán, el Templo de Nuestra Señora de las Caldas, el Mural de la Presidencia Municipal y el Centro Histórico, así como a la Glorieta “Cuco Sánchez”, espacios que reflejan la riqueza cultural e histórica del municipio.

Durante el recorrido por Aldama, se visitaron los sitios turísticos de La Barra de Morón y Playa del Sol, donde se abordaron temas relacionados con la historia local, el desarrollo económico de la zona y su vinculación con las rutas históricas del sur tamaulipeco.



En el municipio de El Mante, las actividades incluyeron un recorrido por el Museo Adela Piña, la visita al Ejido Celaya y su museo local, la Aduana de Tantoyuquita y el Castillo de Nueva Apolonia, Hacienda Los Naranjos.

Estos sitios permitieron reforzar los conocimientos sobre el patrimonio histórico y su relación con los procesos sociales y económicos de la región.

De manera complementaria, la práctica contribuyó a la difusión del patrimonio histórico tamaulipeco, generando un impacto positivo en las comunidades visitadas y sensibilizando a los futuros guías sobre la importancia de preservar y promover la memoria histórica, las tradiciones y los valores culturales que conforman la identidad del estado, concluyó.

