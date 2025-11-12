LLEVA SEBIEN APOYOS SOCIALES A OCAMPO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas.-En una gira de trabajo por el municipio de Ocampo, la secretaria de Bienestar Social Dra. Silvia Casas González, invitó a las y los pobladores que lo necesiten, a solicitar los apoyos sociales que el gobernador Américo Villarreal Anaya, ha dispuesto en su gobierno humanista y de transformación.

En el salón del comité ejidal de ese municipio y ante autoridades locales y estatales, beneficiarios de los programas y público en general, Casas González hizo entrega de apoyos de los programas “Alimentando tu Bienestar” mediante paquetes alimentarios, así como de “Atención Ciudadana para el Bienestar” en que se entregaron 30 tinacos para almacenamiento de agua potable y nueve vales de paquetes de láminas galvanizadas.

Al expresar el saludo afectuoso de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, Casas González reiteró a las y los presentes en su mensaje, el compromiso de la política social de este gobierno, para respaldar a quienes más lo necesitan.

“El gobernador en su gobierno humanista y de transformación, pone en el centro de su política social a las y los tamaulipecos; no duden que estaremos atentos a lo que ustedes requieran, somos pueblo sirviendo a nuestro pueblo”, subrayó.

Hizo además un reconocimiento al trabajo de las autoridades municipales que, en conjunto con los gestores sociales y los gestores de Bienestar, siguen y atienden las peticiones de la población para que se siga cumpliendo la política transformadora para el bienestar de las y los tamaulipecos que habitan en zonas de alto y muy alto rezago social.

En este evento propuso a las autoridades municipales contemplar la apertura de un nuevo “Comedor del Bienestar”, para ampliar a más pobladores que lo necesiten, el servicio de comida caliente dos veces al día de lunes a viernes y con ello sumar estos apoyos con los que ya se cuenta con el funcionamiento de un primer comedor situado en la cabecera municipal.

Así también recordó que la SEBIEN puede fungir como enlace para gestionar ante otras secretarías como la de Recursos Hidráulicos, de Salud o Educación, los apoyos que se necesiten de estas dependencias para atender necesidades que también son bienestar para la población.

En el marco de esta gira, se realizó la supervisión del programa “Comedores del Bienestar” y se hizo entrega de apoyos sociales en cuatro domicilios de personas de la tercera edad y de quienes viven con alguna discapacidad. Asistieron a este evento, el secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Leobardo Medina López, quien acudió con la representación del presidente municipal Melchor Budarth Báez; Ángel Nájera Ortega, coordinador general de delegaciones de la SEBIEN; María Monserrat Romero Tamez, delegada regional de la SEBIEN; Yuliana Molina de León, asistente técnica en Ocampo y Víctor Castillo Salas, vínculo del Sistema DIF.

Cuarto Poder de Tamaulipas/