EL ALCALDE FRANK DE LEÓN ENFATIZA: “NIÑOS Y JÓVENES SON EL PRESENTE Y FUTURO” EN CONCURSO DE ESCOLTAS DE LOMA ALTA

El edil de Gómez Farías Tam., agradeció la invitación y refrendó su apoyo a la comunidad estudiantil durante el evento que reunió a alumnos, maestros y padres de familia.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El compromiso con la educación y la juventud fue el mensaje central que emitió el alcalde Frank de León al asistir al Concurso de Escoltas celebrado en la comunidad de Loma Alta.

El edil, que fue recibido con entusiasmo por la comunidad educativa, manifestó que “los niños y jóvenes son el presente y futuro” de Gómez Farías, reconociendo el esfuerzo y la disciplina demostrada por los participantes.

Durante su intervención, el alcalde de León agradeció la invitación a este significativo evento, asegurando a los presentes que “siempre contarán con él” y con el apoyo de la administración municipal para impulsar actividades que fomenten los valores cívicos y el desarrollo escolar.

El evento se desarrolló en un ambiente de gran fervor cívico, reuniendo a alumnos, maestros y padres de familia que presenciaron las demostraciones de las escoltas. La jornada estuvo marcada por el entusiasmo, compromiso y orgullo escolar, resaltando la importancia de la participación comunitaria en la formación de los estudiantes.