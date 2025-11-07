LLEGA EL MANTE A PUNTO TAMAULIPAS

– Una oportunidad para descubrir las maravillas que impulsan el turismo en Tamaulipas

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir de este viernes, no se pierda la oportunidad de visitar Punto Tamaulipas, en Ciudad Victoria, sumergiéndose en la exuberante belleza natural de El Mante, descubriendo su producción artesanal y explorando un mundo de sorpresas que lo dejarán maravillado.

“Una oportunidad imperdible para descubrir las maravillas naturales y culturales que están impulsando el boom turístico de Tamaulipas y atrayendo a miles de visitantes cada año”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Destacó que, en el espacio de la dependencia, ubicado en el acceso lateral del Centro Cultural de la capital del estado, se podrá conocer más sobre este municipio durante todo el mes de noviembre.

Las artesanías de El Mante incluyen productos como sombreros, gorras bordadas, pulseras con las tradicionales grecas tamaulipecas, joyería artesanal, confitería, mañanitas, bolsas, salsas y cuadros decorativos, entre otros.

En cuanto a atractivos turísticos, este municipio tamaulipeco ofrece lugares como El Nacimiento, donde se puede practicar kayak y nadar, así como las grutas de Quintero, El Castillo, Nueva Apolonia, entre otros.

