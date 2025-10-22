EL STAND DE GÓMEZ FARÍAS, ABARROTADO EN LA FERIA TAMAULIPAS

El Alcalde Frank de León se muestra complacido por la gran afluencia de familias y extiende una invitación abierta para visitar las maravillas naturales de su localidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El stand del municipio de Gómez Farías en la Feria Tamaulipas ha sido un rotundo éxito, atrayendo a una gran cantidad de familias provenientes de diversas partes del estado y la región, según reportó el alcalde Frank de León. El edil se mostró muy contento por la excelente respuesta del público, que ha abarrotado el espacio de la localidad, conocida como el “municipio más bonito del estado”.

El alcalde De León expresó su gratitud y extendió una calurosa bienvenida a todos los visitantes. “¡Bienvenidos! Esperamos verlos por allá, para que vivan todas las experiencias de Gómez Farías”, manifestó, refiriéndose a los atractivos ecoturísticos y naturales que distinguen a su municipio.

Asimismo, el munícipe aprovechó para agradecer públicamente al equipo de colaboradores que ha trabajado arduamente en el recinto ferial. “Agradezco al equipo por ayudar a mostrar todo lo que tiene este hermoso municipio”, concluyó, destacando el esfuerzo conjunto para proyectar la riqueza y belleza de Gómez Farías durante la celebración estatal.