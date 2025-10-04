XICOTÉNCATL VIVE UNA GRAN NOCHE CULTURAL EN EL SEGUNDO DÍA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO

Xicoténcatl, Tamps. – Con gran entusiasmo se vivió la segunda jornada del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, realizada este sábado 4 de octubre en la Plaza de la Cultura y Biblioteca Municipal, donde el arte y la música fueron los protagonistas de la noche.

El público disfrutó del talento local con la presentación del Taller de Música de la Casa de la Cultura “Felipe Turrubiates Guillén”, seguida de la puesta en escena “¡Llévame!”, a cargo de la Compañía Claunódromo, que cautivó a los asistentes con su creatividad, humor y energía escénica.

La Presidenta Municipal Mariela López Sosa, acompañada del Cabildo y personal del Ayuntamiento, compartió este momento con las familias xicotenquenses, destacando la importancia de impulsar actividades culturales que fortalezcan la convivencia, el talento y la identidad del municipio.

El festival continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes en la promoción del arte en Tamaulipas, llevando cultura, alegría y unión a cada rincón de Xicoténcatl.