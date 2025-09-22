AMPLIACIÓN OJO DE AGUA ESTRENA ILUMINACIÓN GRACIAS A INICIATIVA DEL ALCALDE FRANK DE LEÓN

El gobierno municipal avanza en la modernización de la infraestructura urbana, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tamaulipas – La comunidad de Ampliación Ojo de Agua es testigo de un importante avance en su infraestructura urbana gracias a la administración del alcalde Frank de León. Recientemente, se dio inicio a la instalación de luminarias en esta localidad, marcando un paso significativo en el compromiso del gobierno municipal por mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto de iluminación, impulsado directamente por el alcalde De León, busca fortalecer la seguridad en la zona, facilitar la movilidad nocturna y embellecer el entorno urbano. Con la instalación de estas nuevas luminarias, se espera reducir la incidencia de delitos, fomentar la convivencia social en espacios públicos durante la noche y mejorar la visibilidad para conductores y peatones.

“Poco a poco vamos progresando con más hechos y menos palabras,” declaró el alcalde Frank de León, reafirmando su compromiso de llevar a cabo acciones concretas que beneficien directamente a la ciudadanía. Esta declaración subraya la filosofía de su administración, enfocada en resultados tangibles y en la mejora continua de las condiciones de vida en Gómez Farías.

La instalación de luminarias en Ampliación Ojo de Agua es solo una de las muchas iniciativas que el gobierno municipal está implementando para modernizar la infraestructura urbana y rural del municipio. La administración del alcalde De León continúa trabajando para construir un municipio más próspero, seguro y habitable para todos sus ciudadanos.