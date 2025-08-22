PROPONE MIGUEL ZÚÑIGA FINANCIAR HOSPITAL PARA GONZÁLEZ ANTE IMSS-BIENESTAR

González, Tamaulipas. – Con la intención de fortalecer lazos y avanzar en el proyecto del Hospital de González, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, presidente municipal, se reunió con el equipo de trabajo del IMSS Bienestar en Tamaulipas. En un esfuerzo por mejorar la atención médica en el municipio, el edil propuso que el Gobierno Municipal asuma la inversión necesaria para el proyecto, a cambio de la autorización y respaldo técnico de la institución de salud.

En la reunión sostenida en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, de parte de IMSS-Bienestar Tamaulipas estuvieron presentes la Jefa del Departamento de Atención Médica, María de Jesús Martínez Escuare, el Dr. Eduardo Marentes Martínez, la Dra. Ernilda Piste Beltrán, el Jefe de Departamento de Conservación, Arq. Luis Guillermo Maldonado Cantú, y el Jefe del Departamento de Planeación Estratégica, Adán González.

Durante el encuentro, el presidente Zúñiga expuso el estado actual de los servicios de Salud en González, y destacó la imperante necesidad de la población por contar con, además de especialistas, un quirófano que permita la adecuada atención de emergencias médicas, pediátricas y de ginecología.

Ahí mismo, recordó que durante la reciente visita de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, externó personalmente esta necesidad a la Presidenta de la República, y reiteró la disposición del municipio para invertir recursos propios y convertir al Centro de Salud de Servicios Ampliados en un hospital que cuente con servicios esenciales como quirófano, especialistas, rayos X y equipo de primer nivel. “Nuestra voluntad es muy clara. Estamos dispuestos a invertir todo lo necesario para proteger la salud de las familias de González. Lo único que requerimos es su autorización para ello”, afirmó el alcalde.

Este proyecto ha sido una prioridad para la administración municipal, que ha estado tocando puertas en diferentes niveles de gobierno. En la misma reunión, el Presidente destacó el respaldo del gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal, y de la senadora Olga Sosa Ruiz, quienes también están impulsando la iniciativa.

El alcalde finalizó el encuentro agradeciendo la paciencia y confianza de la ciudadanía de González, asegurando que su gobierno no descansará hasta lograr que este anhelado proyecto se convierta en una realidad que beneficie a todas las familias del municipio.

La reunión contó con la valiosa participación de la Dra. Lorena Lizeth Hernández, la Lic. Beatriz Bermúdez Báez, la Lic. Yannel Martell, la enfermera Karla Paola Muñiz Castillo y el Coordinador Médico Manuel Ramos.