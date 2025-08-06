ABRE DIF MANTE INSCRIPCIONES A CURSOS Y TALLERES DEL CEDIF

* Se busca el fortalecimiento de las familias a través de las capacitaciones para adultos y regularización académica a niños y niñas.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en El Mante, tiene disponible las inscripciones a los cursos y talleres de capacitación del CEDIF.

Con las especialidades en repostería, cultora de belleza, corte y confección para hombres y mujeres, también están disponibles las clases de matemáticas, inglés, español, física para que alumnos de primaria y secundaria refuercen sus conocimientos y aprendizajes escolares.

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez declaró que los cursos tienen una duración de 6 meses y las inscripciones son gratis, haciendo la invitación a quienes deseen capacitarse y aprender un oficio para que se incorporen a los cursos y talleres que se imparten en horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del DIF en colonia Miguel Alemán y en horario vespertino en el CEDIF de bulevard Enrique Cárdenas donde se imparte el reforzamiento académico a estudiantes de las 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Estos talleres son la oportunidad para que se capaciten en un oficio aprovechando el espacio que tengan libre para que al mismo tiempo que sus hijos están en un reforzamiento académico, las madres o padres de familia se acerquen a los talleres que además fomentan la integración familiar.

“El propósito de estos talleres del Centro de Desarrollo Integral de la Familiar que en Tamaulipas impulsa la doctora María Santiago de Villarreal y que en El Mante la presidenta Patty Chío tiene a bien reforzar, fortalecen a las familias con una gran variedad de áreas para que aprendan un oficio, se auto empleen y generen un ingreso económico al hogar” dijo la directora del DIF El Mante.