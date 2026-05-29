ENTREGAN NUEVO FORO ESCOLAR EN EL CBTA 272 DE OCAMPO PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó el acto oficial de esta obra que beneficiará el desarrollo académico, cultural y cívico de la comunidad estudiantil.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. — Con el firme compromiso de impulsar la educación y mejorar los espacios escolares, el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó la entrega oficial de un nuevo foro en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 272.

Esta nueva infraestructura ha sido diseñada y construida con el objetivo principal de fortalecer las áreas destinadas a las diversas actividades de los alumnos. A partir de ahora, la comunidad estudiantil contará con un espacio digno y adecuado para el desarrollo de eventos académicos, expresiones culturales y actos cívicos.

Durante el evento, las autoridades municipales destacaron la importancia de invertir en el sector educativo para asegurar un mejor futuro. “Seguimos trabajando para brindar mejores oportunidades a nuestras y nuestros jóvenes”, puntualizó la administración local, reafirmando su política de apoyo al crecimiento integral de la juventud ocampense a través de obras públicas de impacto social.