FORTALECEN COORDINACIÓN BINACIONAL EN SALUD PÚBLICA EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Secretaría de Salud del estado, Adriana Marcela Hernández Campos, sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Salud Fronteriza México–Estados Unidos (CSFMEU), a través de la Oficina de Alcance en Tamaulipas, para conocer su agenda estratégica y establecer mecanismos de coordinación directa que fortalezcan la respuesta en salud pública en la entidad.

El encuentro, encabezado por la titular de la dependencia estatal, abrió la oportunidad de articular esfuerzos institucionales, optimizar recursos y consolidar acciones de alto impacto, particularmente en materia de prevención, detección oportuna y atención comunitaria en zonas prioritarias del estado.

En el marco de esta reunión, que se llevó a cabo en las oficinas de esta dependencia, se presentaron los principales avances y resultados derivados de las campañas implementadas por la CSFMEU, destacando la instalación de módulos de atención preventiva, la realización de tamizajes comunitarios y la colaboración con diversas instituciones públicas y privadas.

Asimismo, se subrayaron acciones estratégicas como la gestión y entrega de equipo de diagnóstico molecular GeneXpert al Centro Regional contra la Tuberculosis en Reynosa, orientado a fortalecer la capacidad diagnóstica mediante pruebas rápidas y de alta precisión para la detección oportuna de enfermedades prioritarias como la tuberculosis.

Estas acciones contribuyen de manera significativa al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y a la toma de decisiones informadas en materia de salud pública, en beneficio de la población tamaulipeca.

La CSFMEU reconoció que los retos actuales en salud pública requieren de liderazgos sólidos, coordinación efectiva y una toma de decisiones basada en resultados, por lo que refrendó su disposición de contribuir activamente desde su capacidad operativa y experiencia en el territorio.

En este contexto, se planteó la importancia de establecer una ruta de trabajo conjunta, medible y sostenible, que permita ampliar la cobertura de servicios preventivos, fortalecer la vinculación interinstitucional y generar resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas, reafirma que estas acciones se alinean con la visión del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, orientada a impulsar un modelo de atención en salud, basado en la colaboración, la eficiencia y el bienestar de las y los tamaulipecos, consolidando alianzas estratégicas que fortalezcan las capacidades institucionales y mejoren la calidad de vida principalmente en la región norte del país.

Cuarto Poder de Tamaulipas/