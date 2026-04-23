LANZA LA UAT NUEVAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR POSGRADO EN PLATAFORMAS VIRTUALES

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha el curso de capacitación para el uso de la plataforma SIP Virtual, orientado a la implementación del Modelo de Posgrado UAT, dirigido al personal docente de posgrado y educación continua de las dependencias académicas de esta casa de estudios.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Fortalecimiento al Posgrado de la UAT, consolidando el compromiso de la institución con la actualización permanente, la innovación y el desarrollo de esquemas educativos más flexibles, pertinentes y acordes a los entornos digitales.

Durante su mensaje inaugural, el rector Dámaso Anaya destacó que esta capacitación es estratégica para la adecuada implementación del modelo de posgrado, al brindar a las y los docentes herramientas para el diseño, desarrollo y gestión de asignaturas en modalidades virtuales y mixtas.

Reconoció el compromiso del profesorado y resaltó la solidez de la planta académica universitaria, integrada por 467 miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, además de la diversidad de su oferta académica con 103 programas de posgrado, de los cuales 42 están inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados.

Enfatizó que este 2026 se han orientado esfuerzos para el fortalecimiento y la consolidación del posgrado de investigación como uno de los ejes estratégicos del desarrollo institucional; así como para la incorporación de tecnologías que permitirán ampliar las oportunidades de acceso a la formación académica de alto nivel y responder a las nuevas dinámicas del entorno educativo.

Por su parte, la Dra. Evelia Reséndiz Balderas, encargada de despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, explicó que esta capacitación responde a la necesidad de consolidar un modelo educativo centrado en el estudiante, promoviendo su desarrollo integral en dimensiones emocionales, intelectuales, éticas y sociales.

Detalló que el curso “SIP Virtual para la docencia de los programas de posgrado” tiene como objetivo fortalecer las competencias docentes mediante el Modelo de Posgrado UAT y el uso de herramientas digitales innovadoras y estrategias de diseño instruccional tecnopedagógico orientadas a una educación innovadora e inclusiva. Agregó que dicho modelo integra principios como el humanismo, la sociedad digital y la generación de ambientes de aprendizaje; y articula las dimensiones pedagógica, académica, tecnológica y de acompañamiento, las cuales permiten estructurar programas de posgrado más flexibles e innovadores.

En ese contexto, añadió que la plataforma SIP Virtual funcionará como apoyo para programas en modalidad escolarizada y de educación continua, favoreciendo entornos de aprendizaje integrales. Y se estará desarrollando a través de la plataforma Teams, del 23 de abril al 30 de junio de 2026.

Cuarto Poder de Tamaulipas/