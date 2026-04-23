IMPLEMENTARÁ TAMAULIPAS MODELO “MI DERECHO, MI LUGAR”, GARANTIZANDO ACCESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA TODAS Y TODOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– A partir del próximo ciclo escolar, Tamaulipas implementará el modelo “Mi derecho, mi lugar”, el cual garantiza el acceso a la educación media superior para todas y todos los jóvenes en la entidad, informó la subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Tania Rodríguez Mora.

En entrevista telefónica con el Sistema Radio Tamaulipas, explicó que este modelo fue implementado desde 2025 en el Valle de México y consiste en eliminar el examen de admisión para este nivel educativo, sustituyéndolo por una plataforma digital donde las y los estudiantes registran sus datos y son asignados a un plantel conforme a sus preferencias.

Destacó que los resultados han sido positivos, ya que el 97.4 por ciento de las y los estudiantes fue ubicado en alguna de sus primeras tres opciones, lo que favorece la permanencia escolar al permitirles estudiar en instituciones cercanas a su domicilio y de su interés.

Asimismo, señaló que este esquema será implementado en diversas entidades del país, incluido Tamaulipas, donde las autoridades educativas estatales coordinarán el proceso, con excepción de los subsistemas dependientes de universidades autónomas.

Precisó que, en el ámbito federal, la eliminación del examen permite establecer un mecanismo de asignación con criterios homogéneos, priorizando la equidad de género y una distribución equilibrada de los espacios educativos, evitando que las familias enfrenten dificultades para acceder a un lugar.

Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que debe garantizarse sin condicionamientos, mediante mecanismos accesibles y justos.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con la Federación para asegurar el acceso universal a la educación media superior, así como para fortalecer un sistema educativo de calidad, inclusivo y con enfoque humanista.

Cuarto Poder de Tamaulipas/