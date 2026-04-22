ALEGRÍA Y SORPRESAS EN EL RIACHUELO: FRANK DE LEÓN FESTEJA A LA NIÑEZ FARISENSE

El alcalde de Gómez Farías encabezó una jornada de convivencia con entrega de juguetes, concursos y el tradicional paseo en trenecito.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – El espíritu festivo se apoderó del ejido El Riachuelo, donde el presidente municipal, Frank De León, encabezó un emotivo evento dedicado a las niñas y niños de esta comunidad, reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias del municipio.

Durante la jornada, el alcalde realizó la entrega personal de dulces, juguetes y diversas sorpresas, dibujando sonrisas en los rostros de los pequeños asistentes. Uno de los momentos más esperados fue el emblemático paseo en el trenecito, una atracción que se ha convertido en la favorita de la región y que permitió a los menores disfrutar de un recorrido lleno de entusiasmo.

El entretenimiento estuvo a cargo del payaso “JR”, quien con su carisma y los clásicos concursos de agilidad y destreza, puso a brincar y participar activamente a todos los presentes, creando un ambiente de sana convivencia.

Al hacer uso de la palabra, Frank De León expresó su gratitud hacia las madres de familia por su disposición y por acompañar a sus hijos a disfrutar de este festejo. El edil subrayó que estas acciones no son aisladas, sino parte de una gira de atención comunitaria.

“¡Seguiremos por todo el municipio, espérenos!”, puntualizó el mandatario, asegurando que la caravana de alegría continuará recorriendo las diversas localidades de Gómez Farías.