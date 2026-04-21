FORTALECE SST PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ATENCIÓN COMO SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las actividades de prevención de salud mental y adicciones, son fundamentales para el bienestar individual y colectivo, ya que permiten actuar antes de que los problemas se agraven o se vuelvan crónicos.

Así lo manifestó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, al tiempo de informar que la salud mental y la prevención de adicciones forman parte de los programas prioritarios de la dependencia estatal, para ello se han realizado en este año más de 2 mil actividades preventivas en las cuales han participado más de 71 mil personas.

“En los últimos años, se vive uno de los problemas de salud pública que afecta de manera directa a la población más vulnerable como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para ello el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, de manera constante y fortalecida, implementa acciones y recursos que permitan a las personas enfrentar de manera más saludable este tipo de situaciones”, señaló.

Dijo que a través de estrategias educativas, comunitarias y psicosociales, estas acciones fortalecen habilidades como el manejo de emociones, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, entre otras, lo que permiten fomentar factores protectores como el apoyo familiar, la integración social y estilos de vida saludables.

En el caso de las adicciones, la prevención resulta clave para reducir el inicio del consumo de sustancias, especialmente en población joven, al brindar información clara sobre los riesgos y promover alternativas positivas como el deporte, el arte y la convivencia sana. De igual manera, estas actividades facilitan la detección temprana de conductas de riesgo, lo que permite intervenir oportunamente y evitar consecuencias más graves en la salud física, emocional y social.

En este año, se han realizado más de 31 mil consultas de salud mental, tales como orientación psicológica, sesiones informativas y de sensibilización, talleres de desarrollo de habilidades, así como jornadas preventivas de salud.

Por último, señaló que, a través del departamento de Salud Mental y Adicciones, se tiene a disposición de la población el teléfono 834 3121732 y “La línea de la vida 800 911 2000” con servicio gratuito, confidencial y especializado en salud mental y adicciones, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para brindar apoyo emocional, orientación y contención, en la cual también se coordinan con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el Servicio Nacional de Salud Pública, el Primer Nivel de Atención y la Secretaría de Educación.

Cuarto Poder de Tamaulipas/