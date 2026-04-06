OTORGA SECRETARÍA DE SALUD MÁS DE 600 CONSULTAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

A través del CRUM con el total respaldo del gobernador se atendieron 141 llamadas de emergencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Abril 6 de 2026.- En el Operativo de Semana Mayor 2026, se otorgaron de manera oportuna poco más de 600 consultas en los módulos de atención médica, que en su mayoría fueron por enfermedades gastrointestinales; se registraron 35 accidentes y se atendieron 65 lesionados, de los cuales solo 9 ameritaron de atención prehospitalaria, dijo la doctora Adriana Marcela Hernández Campos.

La secretaria de Salud en el estado, informó que en este periodo vacacional, se recibieron 211 llamados a la línea de emergencia, de las cuales el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendió 141; se registraron 4 lamentables defunciones, 2 por accidente automovilístico en Soto la Marina, y 2 por ahogamientos registrados en la playa Velamar de Altamira y en el río Guayalejo de Llera.

Precisó que las acciones del operativo de atención al turista continúan y se intensifican en las temporadas vacacionales, pero el objetivo es que se haga de manera permanente para dar respuesta al trabajo preventivo y de atención médica a quienes más lo necesitan.

“Se trata de estar al pendiente de nuestra responsabilidad, otorgar los servicios y la atención médica de manera oportuna como lo indica el doctor Américo Villarreal Anaya”, dijo.

En lo que se refiere a la vacunación, informó que hasta el momento se lleva un avance del 82 por ciento de aplicación de la vacuna contra el sarampión, de la meta establecida por la federación, “afortunadamente somos el único estado que a la fecha no registra casos de este padecimiento”, mencionó Hernández Campos.

En este sentido, refirió que se tiene una respuesta favorable por parte de la población, lo que se estima que se cumplirá con la aplicación total de las dosis que se destinaron para esta campaña intensiva de vacunación.

“La población ha respondido excelentemente bien y vamos a continuar hasta llegar a la meta, que probablemente se cumplirá antes de la fecha pactada, pero no debemos bajar la guardia, y para ello el gobernador a destinado el recurso necesario para contar con las dosis y el material suficiente para aplicarlas”, destacó Hernández Campos.

Hizo un llamado a quienes se encuentran aún de vacaciones o siguen visitando los centros turísticos de Tamaulipas, para que eviten manejar cansados, que no ingresen a la playa o río con efectos de bebidas embriagantes y de esta manera prevenir riesgos y enfermedades en este periodo de descanso.

Cuarto Poder de Tamaulipas/