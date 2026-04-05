LIDERA UAT PROYECTO PIONERO EN FISIOLOGÍA VEGETAL EN EL NORESTE DE MÉXICO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolida su liderazgo en investigación científica al impulsar proyectos que fortalecen su infraestructura académica y promueven la generación de conocimiento con impacto regional y nacional.

En ese contexto, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, reconoció a la investigadora Edilia de la Rosa Manzano, otorgándole el galardón “Investigación de Excelencia”, por un proyecto que fortalece la infraestructura del Laboratorio de Ecofisiología Vegetal de esta casa de estudios.

A ese respecto, la investigadora universitaria destacó que el proyecto, apoyado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), permitió consolidar una infraestructura científica que anteriormente no existía en la región, mediante la adquisición de equipo especializado y la habilitación de un espacio destinado a la investigación avanzada.

Entre el equipamiento se destaca un analizador de gases por infrarrojos, que es esencial para el estudio de procesos fisiológicos en plantas, como la fotosíntesis y la captura de dióxido de carbono (CO₂), lo que posiciona al laboratorio en condiciones óptimas para desarrollar investigación de frontera.

La Dra. Edilia de la Rosa indicó que este espacio ha fortalecido la capacidad de la UAT para generar conocimiento en temas relacionados con la ecofisiología vegetal, además de fomentar la colaboración con instituciones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, mediante redes académicas y el intercambio científico a nivel regional.

Agregó que también ha contribuido a la formación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, quienes participan en actividades de investigación desarrollando competencias especializadas y fortaleciendo su perfil en un entorno de alta exigencia científica, con un impacto que trasciende hacia futuras generaciones de profesionistas formados en la UAT.

Con doctorado en el área de Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas, la investigadora concluyó que el desarrollo de este laboratorio y sus capacidades técnicas, posicionan a la UAT como una institución a la vanguardia en investigación a nivel nacional e internacional.

Cuarto Poder de Tamaulipas/