INVITA SST A PARTICIPAR EN CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO INFANTIL “EXTIENDE TUS BRAZOS POR MÉXICO”

Para expresar la importancia de la donación altruista y voluntaria de sangre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte del reforzamiento de acciones de promoción y educación de la salud para la población infantil, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, te invita a participar en el Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Extiende tus Brazos por México”, en el cual podrás expresar el significado y lo importante que es la donación de sangre.

La titular del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (Banco de Sangre) Juana María Cárdenas Serna, informó que, la convocatoria se centra a las niñas y niños que se encuentran cursando la educación primaria, para ello el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, invitan a participar y convertirse en portavoces en sus entornos para incentivar el espíritu solidario y concientizar respecto a la importancia de la donación de sangre.

Dijo que el estado se ha destacado por posicionarse como el de mayor participación en este concurso, reflejando el compromiso, la creatividad y el gran corazón de nuestras niñas y niños tamaulipecos.

“Son más de 60 niños y niñas de Tamaulipas los que a la fecha se tienen registrados en este concurso infantil, y esta estrategia va más allá de los colores, es un mensaje de vida, solidaridad y esperanza que plasman en cada dibujo fortalecer juntos la cultura de la donación voluntaria de sangre, porque cada dibujo cuenta y cada donador también”, destacó Cárdenas Serna.

Y es que, por medio de este grupo de población, se fomenta e impulsa esta noble causa que es voluntaria y altruista en el que se expresará el significado que tiene para el niño o la niña el donar sangre, y deberá plasmarse en una hoja blanca tamaño carta, utilizando cualquier técnica y material (lápiz, colores, acrílicos, acuarelas, crayones, gises) así como deberá estar firmada con letra molde.

Por último, señaló que, para mayor información podrán consultar las bases de la convocatoria en la siguiente liga: https://sites.google.com/salud.gob.mx/centronacionaldelatransfusinsa/acerca-de-m%C3%AD y se encuentra abierta hasta el 31 de marzo del presente año.

Cuarto Poder de Tamaulipas/