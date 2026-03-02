RECONOCE LA UAT EL TALENTO DE SUS JÓVENES CIENTÍFICOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, otorgó el Premio Universitario 2025 “Dr. Norberto Treviño Zapata”, en la categoría Investigador Joven, al Dr. José Lázaro Martínez Rodríguez, en reconocimiento a su ascendente carrera en el campo de la investigación científica en la máxima casa de estudios del estado.

El rector Dámaso Anaya señaló que esta distinción que confiere la UAT no solo reconoce una trayectoria en construcción, sino que forma parte de una política institucional para fortalecer la investigación desde etapas tempranas, asegurando la continuidad y pertinencia del trabajo científico.

Al hacer entrega del galardón, en el marco de la Asamblea Solemne de Reconocimiento al Mérito Universitario, subrayó que el impulso al talento emergente constituye un eje estratégico para consolidar las capacidades científicas, destacando que la UAT apuesta por líneas de investigación vinculadas con áreas clave para el desarrollo sostenible del estado y del país, como: inteligencia artificial, análisis de datos y energías renovables.

El Dr. Martínez Rodríguez cuenta con doctorado en Ciencias de la Computación por el CINVESTAV Tamaulipas y un posdoctorado en la misma institución. Desde su incorporación a la UAT ha desarrollado proyectos en líneas estratégicas que permiten el análisis inteligente de grandes volúmenes de datos e información.

Actualmente, trabaja en proyectos para analizar la polaridad en plataformas digitales, así como en modelos predictivos aplicados a energías renovables, particularmente en la estimación del potencial de generación eólica en distintas regiones del país, investigaciones que aportan herramientas tecnológicas para la toma de decisiones en sectores estratégicos.

Estas iniciativas se desarrollan con el Cuerpo Académico de Ciencia de Datos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y con investigadores de otras facultades y redes nacionales.

El rector de la UAT reiteró que el reconocimiento a jóvenes investigadores fortalece el ecosistema académico universitario, al incentivar la innovación, promover la formación de estudiantes en proyectos de alto nivel y consolidar una investigación con impacto social y pertinencia regional.

Cuarto Poder de Tamaulipas/