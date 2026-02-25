VOLUNTAD Y GESTIÓN: EL CAMINO DE GONZÁLEZ HACIA LA TRANSFORMACIÓN

Compromiso de Miguel Ángel Zúñiga Rodríguez y firme respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal

Por: ALFREDO GARCIA BECERRA

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. – Al salir de una productiva reunión del Consejo Municipal de la COMAPA, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, presidente municipal de González, se detuvo para dialogar sobre el presente y el futuro de una administración que parece no dar tregua al descanso. Con la seguridad de quien conoce cada rincón de su tierra, el alcalde detalló una agenda que abarca desde la infraestructura hídrica vital hasta el posicionamiento turístico de la región.

El Agua como Prioridad: Rescatando la Infraestructura

La reunión del organismo operador no fue solo de trámite. Tras evaluar y validar los balances financieros, el edil anunció noticias esperanzadoras para comunidades que por años han esperado mejoras: la reactivación de tuberías antiguas en sectores y proyectos estratégicos de abasto. .

Zúñiga Rodríguez fue enfático al señalar que estos avances no son esfuerzos aislados. Reconoció que el motor de estos logros es el alineamiento con la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el respaldo directo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos liderada por el Ing. Raúl Quiroga Álvarez.

“La verdad es que no se podía avanzar si no tuviéramos todo ese apoyo de recursos que, como prioridad hídrica nacional, tiene la presidenta y en el estado el gobernador. Es un ejemplo que como alcalde seguimos en el municipio”, destacó.

Educación y Mediación: El Alcalde como Primer Gestor

La gestión del Dr. Zúñiga ha resonado a nivel nacional, especialmente por el histórico aterrizaje del modelo educativo Poli Virtual del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Sin embargo, su compromiso con la educación también se traduce en la resolución de conflictos locales.

Al ser cuestionado sobre su intervención para normalizar las actividades en la Escuela Secundaria Benito Juárez, donde brindó su apoyo a la comunidad educativa y reforzó la labor de la Sección XXX y la SET, el alcalde mostró su faceta de mediador:

“El estar al frente de un municipio te hace ver todas las aristas. Como presidente, soy el primer gestor. A veces hay conflictos que no nos competen directamente, pero hay que ver cómo apoyar sin tomar bandos, buscando soluciones con voluntad”, afirmó, añadiendo una frase que define su mística de servicio: “Jamás hemos llegado a pedir sin ofrecer; eso es algo que nos enseñan desde casa”.

El Cerro del Bernal: Un Gigante Turístico que Despierta

González ya no es solo un punto en el mapa; se está convirtiendo en un destino. Con la reciente instalación del Consejo Consultivo de Turismo, el alcalde agradeció el respaldo del Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, titular de Turismo estatal, y recordó un hito histórico: la visita del gobernador para escalar el emblemático Cerro del Bernal.

“No habíamos visto una autoridad de ese nivel venir a acercarse al Cerro del Bernal. Eso nos enorgullece. Al estar ellos cerca, nos ayudan a gestionar e impulsar el desarrollo. La visita turística se ha multiplicado y está dejando una derrama económica importante”, celebró el edil.

Un Horizonte Prometedor para el 2026

Con la mirada puesta en lo que resta del año, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez no baja la guardia. Su mensaje de cierre fue de optimismo y compromiso total con la ciudadanía que le otorgó su confianza.

“Lo que nos espera es mucho trabajo. Con esfuerzo es como se logran las grandes gestiones. Gracias al apoyo de nuestro gobernador y de todas las secretarías, vienen cosas buenas este 2026”, concluyó el alcalde, antes de retomar su agenda de territorio.