PARTICIPA TAMAULIPAS EN REUNIÓN BINACIONAL SOBRE SANIDAD PECUARIA EN NASHVILLE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Nashville, Tennessee.— Con la finalidad de fortalecer lazos de cooperación sanitaria entre ambos países y mejorar la sanidad animal de la ganadería de Tamaulipas, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, participó en la reunión del Comité Binacional para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina, Brucelosis, Garrapata y Gusano Barrenador del Ganado, celebrada en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Durante el encuentro, autoridades sanitarias y representantes del sector pecuario de México y Estados Unidos analizaron los avances, estrategias y retos comunes en materia de sanidad animal, con el objetivo de fortalecer la prevención, el control y la erradicación de enfermedades que impactan la producción ganadera y el comercio internacional.

En este marco, el subsecretario Cuauhtémoc Amaya García expuso las acciones y avances que se implementan en Tamaulipas, destacando los programas de vigilancia epidemiológica, control sanitario y coordinación interinstitucional que se desarrollan en el estado, así como los proyectos estratégicos orientados a preservar la salud del hato ganadero y garantizar su competitividad.

La participación de Tamaulipas en este tipo de foros binacionales refrenda el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de trabajar de manera coordinada con instancias federales e internacionales, a fin de fortalecer la sanidad pecuaria, proteger la actividad productiva del sector ganadero y contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico regional.

Cuarto Poder de Tamaulipas/