GARANTIZA SALUD TRANSPARENCIA Y APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA BAJA DE EQUIPO MÉDICO OBSOLETO

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El equipo biomédico obsoleto de todas las unidades, como el del Hospital General de Altamira “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, se mantienen en proceso de baja y se encuentran resguardados en cada una de las unidades hasta en tanto se concluya un extenso proceso administrativo, ya que su dictamen es largo, tedioso y delicado, y en todo momento supervisado por la controlaría gubernamental, los departamentos de activo fijo de las unidades y las distintas dependencias para unificar criterios sobre el estado inservible e inoperable de los mismos.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, destacó que el dar de baja equipos y herramientas médicas, requiere de un trabajo serio, apegado en todo momento a la transparencia y sobre todo de garantizar que no se interrumpan de ninguna forma los servicios y la atención a los pacientes, que son una prioridad para la administración estatal.

“No es fácil y no se debe actuar a la ligera o de manera irresponsable porque hay que tomar en cuenta que los procesos de baja y resguardo del mobiliario médico que en su momento llega a ser inservible, requiere de un minucioso y largo proceso para darlos de baja y actualmente los equipos que no sirven se encuentran en resguardo hasta en tanto concluya el procedimiento de manera legal y en estricto apego a la normatividad sanitaria”, dijo.

El proceso de desincorporación de los bienes, que por sus características como el que están fuera de condiciones óptimas por considerarse obsoletos, los inservibles, los que ya no existen refacciones de estos, o bien llegaron al final de su vida útil, se tiene que realizar todo un protocolo y sobre todo evitar su utilización porque se corre riesgo en la aplicación clínica, de producir eventos adversos, un serio daño al paciente y al mismo trabajador.

“El proceso de los inmuebles, entre los cuales se encuentran básculas pediátricas, baumanómetros de pared, lámparas de chicote, impresoras de placas radiográficas, monitores de signos vitales, ventiladores, lámparas de exploración, entre otros, fueron evaluados en carácter individual por el personal de Ingeniería Biomédica y en el ámbito de su competencia; y existen bajas de equipos en proceso desde el 2022, y de los cuales algunos ya han sido debidamente reemplazados”, señaló.

Hernández Navarro destacó que la prioridad para la Secretaría de Salud es garantizar la atención de la población y un servicio oportuno a quien lo necesite, además subrayó la coordinación que existe entre las distintas instituciones del Sector como el IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE, SEMAR, PEMEX, y las unidades hospitalarias privadas, lo que permite salvar vidas y resolver sin contratiempos las necesidades de los tamaulipecos.

Con estas acciones la Secretaría de Salud de Tamaulipas garantiza la transparencia y una atención con calidad y calidez a la ciudadanía, reiterando el compromiso de la administración estatal y de actuar con estricto apego a la normatividad y a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

