REINSTALA SST COMITÉ ESTATAL DE CÁNCER DE LA MUJER

Para proteger la vida de las tamaulipecas

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Bajo una coordinación interinstitucional que trabaja con voluntad y establece acciones para proteger la vida de las mujeres tamaulipecas, se llevó a cabo la Firma del Acta de Reinstalación del Comité Estatal de Cáncer de la Mujer.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, tomó protesta a los integrantes del Comité, para impulsar acciones que garanticen la detección oportuna y que ninguna mujer en Tamaulipas carezca de acceso a los servicios de salud por este tipo de causa.

Acompañado por el coordinador Estatal del IMSS Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, de la Garza Garza detalló que el Comité Estatal de Cáncer de la Mujer se enfoca en la prevención, control y atención del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama y se crea con el objetivo de contribuir a la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad por dichas neoplasias.

“Con la intensificación de acciones preventivas y de control de factores de riesgo, así como el desarrollo de estrategias para su detección oportuna, en coordinación con las instituciones y organismos que lo integran, se fortalece la capacidad del sistema de atención para responder oportunamente y con sentido humano a uno de los principales retos en materia de salud pública como es el cáncer de la mujer”, dijo.

Uno de los principales retos en materia de salud pública es el cáncer cervico uterino y mamario, causas relevantes de morbilidad y mortalidad femenina; y son padecimientos que la prevención, detección oportuna y atención adecuada, salvan la vida; por ello el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, fortalece la capacidad del sistema de atención para responder de manera eficaz y con sentido humano a través de este Comité.

Este grupo interinstitucional, forma parte del reconocimiento a la mujer y su salud como una prioridad de política pública y eje fundamental de bienestar social que une esfuerzos e impulsa acciones coordinadas y basadas en evidencia que permitan fortalecer la detección oportuna y garantizar que tengan acceso a los servicios de tamizaje como la mastografía y la detección temprana del cáncer cervico uterino.

Cuarto Poder de Tamaulipas/