EL GOBERNADOR AMÉRICO VILLARREAL RECHAZA CONCENTRAR CONCESIONES DE AGUA

ALFREDO GARCIA BECERRA

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ha negado categóricamente la concentración de concesiones de agua a su nombre, respondiendo a una nota periodística que señalaba la existencia de títulos registrados a su nombre en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda). En una comunicación oficial emitida por el gobierno estatal, se asegura que dichos títulos no están registrados “jurídicamente a su nombre” y que su aparición en el Repda se debe a herencias familiares y procesos de regularización previstos en la ley.

El gobierno de Tamaulipas, a través de una carta firmada por el coordinador de Comunicación Social, Francisco Cuéllar Cardona, desmintió que las concesiones mencionadas en el artículo periodístico publicado por EL UNIVERSAL pertenezcan directamente al gobernador. Específicamente, se refirieron a concesiones ubicadas en Guanajuato, explicando que estas dejaron de formar parte del patrimonio familiar hace aproximadamente seis años, tras la venta de terrenos que habían sido propiedad del padre del gobernador y posteriormente heredados a su madre.

En cuanto a los títulos localizados en el municipio de Padilla, Tamaulipas, el gobierno estatal aclaró que estos pertenecieron al padre del gobernador, quien falleció hace 15 años, y que el actual trámite corresponde a un proceso de regularización sucesoria. Esta situación, según el gobierno, explica la presencia del nombre de Américo Villarreal Anaya en el Repda.

La aclaración surge a raíz de una revisión realizada por EL UNIVERSAL, donde se constató que el nombre de Américo Villarreal Anaya aparece en el Repda asociado a siete concesiones de agua para usos agrícolas y pecuarios, con un volumen total de 381 mil 951 metros cúbicos anuales. Estas concesiones están distribuidas entre Tamaulipas (cinco) y Guanajuato (dos), y fueron registradas entre 1998 y 2025.

En resumen, el gobierno de Tamaulipas sostiene que la presencia del nombre del gobernador en el Repda no implica una concentración de concesiones a su nombre, sino que responde a procesos de herencia y regularización, así como a la previa posesión de terrenos familiares.

Cuarto Poder de Tamaulipas/