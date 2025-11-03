GÓMEZ FARÍAS BRILLA CON LUZ PROPIA EN EL CONCURSO ESTATAL DE CATRINAS Y CATRINES

La administración municipal, encabezada por el alcalde Frank de León, refrenda su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas a través de la destacada participación en “Almas Tamaulipecas”.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El municipio de Gómez Farías demostró su riqueza cultural y dedicación a las tradiciones al presentar una impresionante Catrina en el concurso estatal “Almas Tamaulipecas”. Este evento, impulsado por el Gobierno del Estado, busca promover y preservar el legado del Día de Muertos en Tamaulipas.

La participación del municipio se enmarca en el firme compromiso de la administración de fomentar y mantener vivas las costumbres que dan identidad a la región. El alcalde Frank de León expresó su gratitud y reconocimiento por la convocatoria a este tipo de iniciativas.

El alcalde Frank de León agradece la invitación del gobernador Américo Villarreal y de su señora esposa María Santiago de Villarreal por alentarlos a continuar con las tradiciones y cultura de México.

Asimismo, el edil dedicó una especial felicitación a la representante del municipio por su esfuerzo y talento demostrado en el certamen, destacando el orgullo que representa para toda la comunidad.

“¡Felicitaciones a nuestra concursante Loris Fernanda Rodríguez por representarnos de gran manera!”, exclamó el alcalde Frank de León.

La presencia de Gómez Farías en “Almas Tamaulipecas” no solo fue un acto de participación, sino una clara manifestación del valor que el municipio otorga al patrimonio cultural y al esfuerzo de sus ciudadanos por proyectar el espíritu y la tradición de Tamaulipas.