LLEVA ARMANDO MARTÍNEZ AUDIENCIA PÚBLICA “DÍA DEL PUEBLO” AL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS

Con el propósito de fortalecer la cercanía entre gobierno y ciudadanía, el presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó la audiencia pública “Día del Pueblo” en el Fraccionamiento Arboledas, donde reiteró su compromiso de trabajar de manera directa con las familias altamirenses para atender sus necesidades más apremiantes.

El encuentro, realizado en las instalaciones del TAMUL Arboledas, contó con la participación de directores de área, secretarios, síndicos y regidores del Ayuntamiento, quienes brindaron atención y asesorías en distintos rubros.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que en esta zona se ha reforzado la seguridad con la presencia de la Guardia Estatal, como parte de las acciones emprendidas para garantizar la tranquilidad y bienestar de los habitantes.

“Decidimos venir a este sector con la audiencia pública porque queremos darle prioridad a la atención en materia de seguridad. Un municipio seguro es un municipio que se desarrolla, que prospera, y donde las familias viven mejor. Agradezco la presencia de la Guardia Estatal en este ejercicio”, expresó Martínez Manríquez.

Este tipo de audiencias se realizarán una vez por semana en diferentes puntos del municipio, con el objetivo de escuchar de manera directa las inquietudes de la ciudadanía y ofrecer soluciones oportunas a las problemáticas de cada comunidad.

Estas jornadas son un espacio para escuchar, dialogar y trabajar conjuntamente por el bienestar de Altamira, fortaleciendo el vínculo entre autoridades y población, consolidando un gobierno transparente, eficiente y cercano a la gente.