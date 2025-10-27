REALIZA SST “CARAVANA ROSA”

*Con la participación de todas las Unidades de IMSS Bienestar

Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las actividades para conmemorar el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Enfermería y el Distrito de Salud para el Bienestar No. 1 de Victoria (Jurisdicción Sanitaria) realizaron la “Caravana Rosa”.

Con la participación de los Centros de Salud para el Bienestar que conforman el Distrito de Victoria, se llevó a cabo este evento que tiene como principal finalidad fomentar la cultura del autocuidado, sensibilizar sobre esta lucha y lo importante que es la prevención como el realizarse los estudios de tamizaje de acuerdo al grupo de edad; promover estilos de vida saludable; informar con insistencia sobre signos y síntomas; sin dejar de lado la corresponsabilidad que tenemos todos en materia de salud, usuarios y prestadores de servicio.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, la directora General de la Unidad de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, agradeció la participación de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar y de las unidades hospitalarias por unirse a estas actividades de concientización durante este mes de octubre que “han dejado muchos frutos, muchas huellas y mucho trabajo”.

Dijo que se trata de unificar los mensajes de prevención y unirse en una sola lucha, sociedad y gobierno, otorgar los servicios y otorgar la prevención que se necesita a cada persona que llega a las unidades, “porque sabemos que hoy no terminan estas acciones, ni esta lucha, este trabajo es permanente”, destacó.

Y es que en México el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres, de acuerdo a los datos registrados en el 2023 casi 20 de cada 100 mil mujeres mayores de 25 años fallecieron por esta enfermedad, y tampoco se puede dejar de lado el cáncer cervicouterino, que también sigue cobrando vidas y estos datos muestran que una detección temprana y la prevención, son fundamentales para proteger la salud y salvar vidas.

La Caravana Rosa inició su recorrido en el estacionamiento de la unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, se recorrieron las calles Felipe Berriozábal, calle 19, Alberto Carrera Torres, para transitar por la Avenida del 17, hasta concluir en el paseo Méndez de esta ciudad, en donde además se contó también con el personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)

