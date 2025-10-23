XICOTÉNCATL BRILLÓ EN LA FERIA TAMAULIPAS 2025

Con orgullo y tradición, Xicoténcatl se hizo presente en la Feria Tamaulipas 2025, cautivando a los asistentes con una colorida Muestra Gastronómica encabezada por la presidenta municipal Mariela López Sosa.

Los visitantes disfrutaron de los sabores más auténticos de nuestra tierra: tamales en hoja de plátano, tacos rojos, pan dulce en forma de mamut y agua de huapilla, que mostraron la riqueza culinaria y cultural que distingue a nuestro municipio.

Xicoténcatl destacó por su calidez, identidad y el talento de su gente, consolidándose como un orgullo tamaulipeco que sigue conquistando corazones en cada rincón del estado.