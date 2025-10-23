SABORES EXQUISITOS DE GÓMEZ FARÍAS DELEITAN EN LA FERIA TAMAULIPAS

El alcalde Frank de León encabezó una degustación gastronómica que resaltó la riqueza culinaria del municipio, compartiendo la tradición con visitantes y colegas ediles.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – La Feria Tamaulipas fue escenario de una exitosa tarde de degustación gastronómica encabezada por el alcalde Frank de León, donde se presentaron los platillos más representativos y exquisitos que el municipio de Gómez Farías tiene para ofrecer a los paladares más exigentes.

La muestra culinaria permitió a los asistentes saborear la tradición y el sabor local, consolidando la promoción de la gastronomía como un atractivo turístico del municipio. El edil Frank de León se mostró visiblemente feliz y contento por la gran afluencia y la oportunidad de compartir este momento.

“Es un verdadero placer compartir lo mejor de nuestra cocina con tantos amigos de siempre, visitantes y, por supuesto, con mis compañeros alcaldes de la región”, expresó el alcalde, destacando la importancia de estos encuentros para estrechar lazos y proyectar la riqueza cultural y gastronómica de Gómez Farías a nivel estatal. La jornada transcurrió en un ambiente festivo, refrendando el compromiso del municipio con la promoción de sus valores y tradiciones.