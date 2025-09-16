GÓMEZ FARÍAS CELEBRA CON JÚBILO LA INDEPENDENCIA NACIONAL

El municipio se vistió de gala para conmemorar un año más del inicio de la lucha por la Independencia de México, con un evento encabezado por el alcalde Frank de León y el cabildo en pleno.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tamaulipas, se sumió en un ambiente de fervor patrio la noche del 15 de septiembre, al celebrar el inicio de la Independencia de México. El presidente municipal, Frank de León, acompañado de la síndico, regidores, funcionarios y su familia, encabezó la ceremonia desde el balcón del palacio municipal.

Puntualmente, el alcalde De León, emulando al cura Miguel Hidalgo, pronunció la tradicional arenga independentista, recordando a los héroes que dieron patria y libertad a la nación. La multitud congregada en la plaza principal respondió con entusiasmo, coreando “¡Viva México!” y ondeando banderas tricolores.

La celebración, que se extendió hasta altas horas de la noche, contó con una nutrida asistencia de ciudadanos de todas las edades, quienes disfrutaron de un programa artístico y cultural diseñado para enaltecer el espíritu de mexicanidad. Entre los atractivos de la noche destacó la presencia del “burro bar”, una peculiar iniciativa que añadió un toque pintoresco a la festividad.

La música mexicana fue la gran protagonista de la noche, con la participación de grupos locales y foráneos que interpretaron melodías tradicionales y contemporáneas, invitando a los asistentes a bailar y cantar al unísono. El ambiente festivo y familiar contagió a todos los presentes, quienes celebraron con júbilo el día en que los mexicanos se sienten más orgullosos de su identidad nacional.

El gobierno municipal de Gómez Farías reiteró su compromiso de preservar y promover las tradiciones mexicanas, así como de fomentar el espíritu cívico y el amor a la patria entre sus ciudadanos. La celebración de la Independencia Nacional, afirman, es una oportunidad para recordar el legado de los héroes que lucharon por la libertad y la soberanía de México, y para renovar el compromiso de construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.