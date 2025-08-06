GOBIERNO DE GONZÁLEZ EVALÚA REENCARPETAMIENTO DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS

González, Tamaulipas. – El Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, se encuentra analizando la posibilidad de llevar a cabo el reencarpetamiento total de diversas calles en la cabecera municipal, así como en las comunidades. Lo anterior, ante los severos daños ocasionados por las recientes lluvias, los cuales han dejado en muy malas condiciones varias vialidades.

Durante un recorrido de supervisión por los trabajos que realiza la Dirección de Obras y Servicios Públicos, el alcalde Zúñiga Rodríguez señaló que en muchos de los casos, el tradicional bacheo ya no es una solución viable. “Las fuertes lluvias afectaron gravemente varias calles, algunas incluso construidas apenas el año pasado. Por esta razón, estamos revisando a detalle un plan integral de rehabilitación. Es necesario reencarpetar por completo las calles más dañadas para garantizar la seguridad y fluidez vehicular de nuestros ciudadanos”, afirmó.

El presidente municipal destacó que si bien esto no se encuentra previsto dentro del Plan Municipal de Obra (pues no se esperaban tantos daños por lluvias), la prioridad de su administración es atender las necesidades más apremiantes de la población, y la infraestructura vial es una de ellas. “Sabemos la importancia de tener calles en buen estado para el desarrollo de nuestra gente. No esperábamos que las lluvias causaran tantos daños en las arterias, por eso estamos revisando como podemos atender esta situación presupuestalmente hablando”, puntualizó.

El Gobierno de González, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, continuará con los trabajos de bacheo en las zonas que lo permitan, mientras se define el proyecto de reencarpetamiento que vendría a solucionar de manera definitiva la problemática en las calles más afectadas.