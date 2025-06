LINEA DE LA VIDA OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIOS: SST

VICTORIA, TAMAULIPAS. – La Secretaría de Salud, a través del departamento de Salud Mental y Adicciones, puso a disposición de la población, una vez más, el teléfono 834 3121732 y el de “La línea de la vida 800 911 2000” para la atención de problemas relacionados a la salud mental, principalmente la prevención del suicidio.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se reforzaron las actividades y las estrategias para llegar a más personas, realizando acciones de campo y de difusión sobre los centros de atención con los que se cuenta en el estado y tener contención telefónica las 24 horas los 365 días del año para este tipo de servicio.

Dijo que actualmente en el estado las actividades se coordinan con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el Servicio Nacional de Salud Pública, el Primer Nivel de Atención y la Secretaría de Educación. Además, se tiene en proyección la instalación de una línea exclusiva estatal y una aplicación móvil en donde serán atendidos de manera directa por psicólogos y personal especializado las 24 horas del día a la población que así lo requiera.

“Estamos trabajando en este nuevo sistema que nos ha dado buenos resultados con otros programas como el de emergencia Obstétrica y Riesgo Cardiovascular, que aunado al número telefónico con el que cuenta la federación (La línea de la vida) se suma a esta estrategia de prevención”, destacó.

Dijo que esta área de la dependencia estatal, en coordinación con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, están muy enfocadas en acciones sobre la prevención del suicidio, por ello, se realizan actividades en escuelas sobre el control de emociones y adquisición de habilidades para la vida, además de otorgar seguimiento y control emocional a quien lo necesite.

Esta es una oportunidad para recordar a la sociedad tamaulipeca que si necesitan ayuda pueden solicitarla en el Departamento de Salud Mental y Adicciones al teléfono 834 31 21732, para atenderlos y canalizarlos al área especializada correspondiente como son los UNEME CECOSAMA, que son los Centros de Atención Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, o los Módulos de Salud Mental que se encuentran ubicados en los Centros de Salud donde se les brindará el apoyo que requieran.

El suicidio no tiene un determinante exclusivo para que se lleve a cabo, cada caso es particular y depende de cada situación que vive la persona, como el contexto social, el entorno familiar, el laboral, etcétera; pero un factor determinante en todos los casos es la falta de control emocional y de herramientas necesarias para enfrentar los problemas de la vida. No existen temporadas en particular para el aumento de esta problemática, pero en los últimos años han tenido mayor presencia en los meses de junio a agosto y en las edades productivas de personas masculinas con edades de entre 19 a 40 años.