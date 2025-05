MANTIENE SECTOR SALUD ACCIONES DE COMBATE AL DENGUE

*A la fecha se tiene un registro de 273 casos

ALFREDO GARCÍA BECERRA

VICTORIA, TAMAULIPAS.- En la lucha para el combate al dengue, la Secretaría de Salud mantiene las acciones para contender los efectos que pudiera generar el mosco trasmisor de la enfermedad y a la fecha se ha logrado la reducción de criaderos potenciales del vector en más de 300 mil viviendas.

El titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, insistió a la población para que no dejen que se acumule el agua de las lluvias en sus patios y tiren los objetos que no sirven para que no se conviertan en criaderos del mosco trasmisor de la enfermedad e informó que a la fecha se tiene un acumulado de 273 pacientes que han presentado dengue en la entidad y la mayaría se han concentrado en los municipios de Tampico Madero y Altamira, seguidos de Matamoros, Mante y Reynosa.

“El objetivo es controlar los casos de dengue y estamos preparados desde la prevención, visitando casa por casa para concientizar a la población para la eliminación de objetos inservibles; la fumigación para la contención; la realización de estudios epidemiológicos necesarios; la ubicación de los puntos rojos, y desde luego la atención”, señaló Hernández Navarro.

Dijo que desde el inicio de la administración del doctor Américo Villarreal Anaya, se da especial atención a la mujer embarazada y al momento de detectar cualquier síntoma de enfermedad, se otorga atención hospitalaria.

Con el apoyo de los municipios, se han realizado las Semanas Estatales de Lucha contra el Dengue, en donde se han fumigado cerca de 18 mil hectáreas y se realizaron acciones intensivas de control integral del vector en escuelas, unidades de salud y en localidades de riesgo.

Cabe mencionar que el Programa de Prevencion y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, realiza actividades integrales de control larvario y fumigación contra el mosco transmisor del dengue en las áreas turísticas del estado, planteles educativos, comercios, viviendas, entre otros, acciones que han sido reforzadas con la estrategia lava, tapa, voltea y tira con participación del área de Promoción de la Salud y el apoyo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgo Sanitario (COEPRIS) en la verificación de establecimientos y localidades de riesgo de dengue en Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/