ATIENDE PATTY CHÍO PROBLEMA EN RED SANITARIA DE LA AZUCARERA

* Con apoyo de la COMAPA se rehabilita socavón en calle Centrífugas entre Molinos y Talleres, se sustituyen 70 metros de tubería de 18 pulgadas,

* Ademas de dialogar con vecinos para dar seguimiento a diversas necesidades del sector.

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidrosanitaria y las necesidades de la población, se realizan trabajos para la rehabilitación de un socavón y la instalación de 70 metros de tubería de 18 pulgadas en la colonia Azucarera, en coordinación con la COMAPA Mante en la calle Centrífugas entre Molinos y Talleres .

Durante un recorrido de supervisión, en compañía del gerente general de COMAPA Mante, Jorge Salomón González, la Alcaldesa constató el avance de las labores que permitirán mejorar el funcionamiento de la red y brindar mayor seguridad a las familias del sector.

Además de supervisar los trabajos, las autoridades sostuvieron un diálogo directo con vecinas y vecinos de la colonia para escuchar sus inquietudes y dar seguimiento a diversas problemáticas que afectan a la comunidad.

“El trabajo coordinado entre las distintas áreas nos permite atender de manera más eficiente las necesidades de la población y ofrecer soluciones que generen beneficios duraderos para las familias”, señaló Patty Chío.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana es fundamental para identificar prioridades y fortalecer las acciones que se realizan en beneficio de los usuarios.

“Estamos escuchando a la gente y trabajando de la mano con los vecinos para atender sus planteamientos y dar respuesta a las necesidades más apremiantes de este sector”, expresó la Alcaldesa.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso de mantener una estrecha coordinación entre dependencias y ciudadanía para mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos en beneficio de los habitantes de El Mante.