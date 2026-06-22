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ESTUDIANTES DE LA UAT GANAN BRONCE EN LA FINAL IBEROAMERICANA DE INFOMATRIX 2026

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ALFREDO GARCÍA BECERRA

Como resultado del impulso a la investigación y la excelencia académica promovido por el rector Dámaso Anaya Alvarado, los estudiantes de la Facultad de Enfermería Tampico (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Juan Pablo Hernández Hernández y Yuridia Guadalupe Ruiz García, obtuvieron la medalla de bronce en la Final Iberoamericana de Infomatrix 2026, uno de los certámenes de ciencia, tecnología e innovación más importantes de América Latina.

La competencia, organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, reunió a 610 expositores y representantes de 250 instituciones educativas finalistas de toda Iberoamérica.

Los estudiantes de la UAT llegaron a esta etapa luego de obtener la medalla de oro en la etapa regional (Golfo Norte), cuyo proyecto recibió una acreditación directa a la fase internacional por parte de SOLACYT gracias al alto puntaje, calidad e impacto médico de su prototipo.

Juan Pablo y Yuridia lograron posicionarse entre los mejores participantes gracias a su proyecto denominado “V-Guard Gummies”, una gomita a base de extractos naturales, accesible y de fácil consumo, diseñada para fortalecer el sistema inmunológico y apoyar en la prevención y el tratamiento del virus del papiloma humano (VPH).

El producto, desarrollado con la asesoría de la Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo, catedrática e investigadora de la UAT, fue avalado, durante la etapa final iberoamericana, por especialistas internacionales, quienes destacaron su originalidad, rigor científico, viabilidad e impacto social orientado al bienestar de la población.

Tras este logro internacional, los jóvenes galardonados extendieron su agradecimiento a sus familias, a su asesora y, de manera especial, a la rectoría de la UAT, al COTACYT y a la Secretaría de Educación de Tamaulipas por su sólido respaldo institucional.

Este logro consolida la proyección internacional de la UAT y refleja el compromiso del rector Dámaso Anaya de abrir caminos para la investigación, la innovación y el desarrollo de jóvenes científicos con una visión global orientada al bienestar de la sociedad.

Cuarto Poder de Tamaulipas/

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