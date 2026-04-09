PRESENTA SEDENER CONVOCATORIA PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En rueda de prensa, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas presentó los avances de los censos de alumbrado público, así como la convocatoria por parte de la Secretaría de Energía del Gobierno de México para el cambio de luminarias en los municipios.

El titular de la SEDENER, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que el acompañamiento que se brinda a los municipios consiste en que tengan claridad sobre los procedimientos a seguir al realizar el cambio de luminarias, conforme a la regulación vigente y al proceso de notificación ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de acceder a los beneficios de ahorro energético.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Rendón Mares, señaló que el objetivo es difundir de manera oportuna y estratégica los resultados de las reuniones realizadas en materia de censos de alumbrado público.

“Llevamos a cabo estas reuniones con personal de todos los municipios del estado, donde se señalaron los beneficios en materia de eficiencia energética y ahorro económico, así como promover el aviso oportuno ante la Comisión Federal de Electricidad por el cambio a luminarias eficientes”, dijo.

Refirió que la Secretaría de Energía dirige la convocatoria a municipios con más de 25,000 habitantes, enfatizando la oportunidad de acceder a recursos a fondo perdido para la modernización del sistema de alumbrado público en beneficio de la población.

“Actualmente, algunos municipios aún operan con tecnologías tradicionales de alumbrado público, como las luminarias de vapor de sodio y aditivos metálicos, las cuales presentan un alto consumo energético, una vida útil limitada y requieren mantenimiento constante. Además, el uso de balastros genera pérdidas de energía y aumenta las fallas operativas”, aclaró.

Rendón Mares invitó a todos los municipios susceptibles de participar en la convocatoria a sumarse a estas acciones, que representan una oportunidad para avanzar hacia un uso más eficiente de la energía y mejorar la calidad de vida de la población.

La Secretaría de Desarrollo Energético pone a disposición el correo subrenovables.sedener@tamaulipas.gob.mx para brindar asesoría y acompañamiento a los municipios de Tamaulipas en este proceso.

Cuarto Poder de Tamaulipas/