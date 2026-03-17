ENTREGA MELCHOR BUDARTH APOYOS A LA VIVIENDA EN OCAMPO

El alcalde C.P. Melchor Budarth Báez encabezó la distribución de materiales y recursos destinados a mejorar la infraestructura habitacional de las familias del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el firme compromiso de elevar la calidad de vida de los habitantes de “El Vergel de Tamaulipas”, el presidente municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, realizó de manera formal la entrega de diversos apoyos destinados al mejoramiento de la vivienda en diversos sectores del municipio.

Durante el evento, el mandatario municipal destacó que estas acciones forman parte de un programa integral de bienestar social diseñado para atender las necesidades más apremiantes de las familias que requieren optimizar sus condiciones de hogar. Los apoyos entregados buscan transformar los espacios de convivencia de los beneficiarios, garantizando un entorno más digno y seguro.

“Nuestro compromiso es con la gente; seguimos trabajando sin descanso para gestionar y aterrizar recursos que se traduzcan en mejores condiciones de vida para todos los ocampenses”, señaló el alcalde durante el encuentro con los beneficiarios.

La administración actual subrayó que la entrega de estos recursos no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia continua para reducir el rezago social. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ocampo reafirma su política de cercanía y resultados, priorizando el bienestar de las familias que más lo necesitan.